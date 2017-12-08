Британія і ЄС досягли домовленості щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Велика Британія і Європейський Союз досягли домовленостей щодо Brexit і готові перейти до другого етапу переговорів, передає УНН з посиланням на Sky News.
"На переговорах щодо Brexit було досягнуто значного прогресу. Ми готові перейти до другого етапу (переговорів - ред.)", - заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.
"Угода щодо Brexit забезпечить права трьох мільйонів громадян ЄС, які проживають у Великій Британії ... І жорсткого кордону з Північною Ірландією не буде", - заявила очільниця британського уряду.
Крім того, вона зазначила, що домовленість щодо Brexit, "не означає, що Велика Британія залишиться на Єдиному ринку (ЄС - ред.)". Також, з її слів, з ЄС було погоджено фінансову домовленість, "справедливу для британських платників податків".
Нагадаємо, 8 грудня зранку Мей і Юнкер провели екстрену зустріч щодо Brexit у Брюсселі.