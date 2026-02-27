Британия эвакуировала персонал посольства из Ирана из-за рисков безопасности
Правительство Великобритании временно отозвало сотрудников своего посольства из Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Посольство продолжает работать дистанционно, а гражданам Британии рекомендовано воздержаться от поездок в Иран.
Об этом пишет правительство Британии, передает УНН.
Подробности
В сообщении Министерства иностранных дел Великобритании указано, что из-за текущей ситуации было принято предупредительное решение о временном выводе персонала. В то же время посольство продолжает работать дистанционно.
Британская сторона официально рекомендует воздержаться от любых поездок в Иран. В ведомстве отмечают, что граждане Великобритании, уже находящиеся в стране, должны "тщательно взвесить свое пребывание там и риски, которые они берут на себя, оставаясь".
Особое внимание обращают на риски для лиц с двойным гражданством.
Британские и британско-иранские граждане находятся под значительным риском ареста, допросов или задержания. Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточным основанием для задержания иранскими властями
В заявлении также предупреждают о росте региональной напряженности. "Существует повышенный риск эскалации в регионе. Это может привести к перебоям в транспортном сообщении и другим непредсказуемым последствиям", – отмечают в британском МИД.
Кроме того, сообщается о протестах в различных частях Ирана, случаях насилия, гибели людей и задержаниях участников акций. Также фиксируются серьезные ограничения доступа к интернету и отмена отдельных международных рейсов.
Отдельно отмечается, что возможности помощи со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничены.
Непосредственная консульская помощь в случае чрезвычайной ситуации на месте оказываться не сможет
Граждан призывают следить за обновлениями информации, избегать районов вблизи военных и безопасных объектов, пересмотреть планы выезда и убедиться, что их проездные документы действительны. В случае поездки, несмотря на официальные предостережения, рекомендуется оформить надлежащее страхование.
Напомним
