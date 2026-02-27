Британия эвакуировала персонал посольства из Ирана из-за рисков безопасности

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 5456 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 11970 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 22278 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 25159 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 32947 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 48749 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43969 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38315 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32758 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52796 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
83%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 10993 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 10481 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 16420 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 11816 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 9706 просмотра
публикации
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 4544 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 6268 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 9920 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 11927 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 16546 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Сергей Кислыця
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 28 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 1640 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 20953 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 51584 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 61020 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Старлинк

Британия эвакуировала персонал посольства из Ирана из-за рисков безопасности

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Правительство Великобритании временно отозвало сотрудников своего посольства из Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Посольство продолжает работать дистанционно, а гражданам Британии рекомендовано воздержаться от поездок в Иран.

Британия эвакуировала персонал посольства из Ирана из-за рисков безопасности

Правительство Великобритании временно отозвало сотрудников своего посольства из Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом пишет правительство Британии, передает УНН.

Подробности

В сообщении Министерства иностранных дел Великобритании указано, что из-за текущей ситуации было принято предупредительное решение о временном выводе персонала. В то же время посольство продолжает работать дистанционно.

Британская сторона официально рекомендует воздержаться от любых поездок в Иран. В ведомстве отмечают, что граждане Великобритании, уже находящиеся в стране, должны "тщательно взвесить свое пребывание там и риски, которые они берут на себя, оставаясь".

Особое внимание обращают на риски для лиц с двойным гражданством.

Британские и британско-иранские граждане находятся под значительным риском ареста, допросов или задержания. Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточным основанием для задержания иранскими властями

- говорится в сообщении.

В заявлении также предупреждают о росте региональной напряженности. "Существует повышенный риск эскалации в регионе. Это может привести к перебоям в транспортном сообщении и другим непредсказуемым последствиям", – отмечают в британском МИД.

Кроме того, сообщается о протестах в различных частях Ирана, случаях насилия, гибели людей и задержаниях участников акций. Также фиксируются серьезные ограничения доступа к интернету и отмена отдельных международных рейсов.

Отдельно отмечается, что возможности помощи со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничены.

Непосредственная консульская помощь в случае чрезвычайной ситуации на месте оказываться не сможет

- подчеркивают в сообщении.

Граждан призывают следить за обновлениями информации, избегать районов вблизи военных и безопасных объектов, пересмотреть планы выезда и убедиться, что их проездные документы действительны. В случае поездки, несмотря на официальные предостережения, рекомендуется оформить надлежащее страхование.

Напомним

Государственный департамент США эвакуирует неосновной персонал и их семьи из Израиля из-за растущей напряженности с Ираном. Это решение рассматривается как сигнал возможной военной кампании США и Израиля против Ирана.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира