Британия эвакуировала персонал посольства из Ирана из-за рисков безопасности

Правительство Великобритании временно отозвало сотрудников своего посольства из Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом пишет правительство Британии, передает УНН.

Подробности

В сообщении Министерства иностранных дел Великобритании указано, что из-за текущей ситуации было принято предупредительное решение о временном выводе персонала. В то же время посольство продолжает работать дистанционно.

Британская сторона официально рекомендует воздержаться от любых поездок в Иран. В ведомстве отмечают, что граждане Великобритании, уже находящиеся в стране, должны "тщательно взвесить свое пребывание там и риски, которые они берут на себя, оставаясь".

Особое внимание обращают на риски для лиц с двойным гражданством.

Британские и британско-иранские граждане находятся под значительным риском ареста, допросов или задержания. Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточным основанием для задержания иранскими властями - говорится в сообщении.

В заявлении также предупреждают о росте региональной напряженности. "Существует повышенный риск эскалации в регионе. Это может привести к перебоям в транспортном сообщении и другим непредсказуемым последствиям", – отмечают в британском МИД.

Кроме того, сообщается о протестах в различных частях Ирана, случаях насилия, гибели людей и задержаниях участников акций. Также фиксируются серьезные ограничения доступа к интернету и отмена отдельных международных рейсов.

Отдельно отмечается, что возможности помощи со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничены.

Непосредственная консульская помощь в случае чрезвычайной ситуации на месте оказываться не сможет - подчеркивают в сообщении.

Граждан призывают следить за обновлениями информации, избегать районов вблизи военных и безопасных объектов, пересмотреть планы выезда и убедиться, что их проездные документы действительны. В случае поездки, несмотря на официальные предостережения, рекомендуется оформить надлежащее страхование.

Напомним

Государственный департамент США эвакуирует неосновной персонал и их семьи из Израиля из-за растущей напряженности с Ираном. Это решение рассматривается как сигнал возможной военной кампании США и Израиля против Ирана.