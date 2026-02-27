Британія евакуювала персонал посольства з Ірану через безпекові ризики

$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 5314 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 11818 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 22135 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 25013 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 32851 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 48696 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 43938 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38286 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32738 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52772 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 10838 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 10321 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 16143 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 11562 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 9200 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 4390 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 6120 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 9698 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 11812 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 16416 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 1554 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 23630 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 20907 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 51530 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 60975 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Starlink

Британія евакуювала персонал посольства з Ірану через безпекові ризики

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників свого посольства з Ірану через погіршення ситуації з безпекою. Посольство продовжує працювати дистанційно, а громадянам Британії рекомендовано утриматися від поїздок до Ірану.

Британія евакуювала персонал посольства з Ірану через безпекові ризики

Уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників свого посольства з Ірану через погіршення ситуації з безпекою. Про це пише уряд Британії, передає УНН.

Деталі

У повідомленні Міністерства закордонних справ Великої Британії зазначено, що через поточну ситуацію було ухвалено запобіжне рішення про тимчасове виведення персоналу. Водночас посольство продовжує працювати дистанційно.

Британська сторона офіційно рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Ірану. У відомстві наголошують, що громадяни Великої Британії, які вже перебувають у країні, повинні "ретельно зважити своє перебування там і ризики, які вони беруть на себе, залишаючись".

Особливу увагу звертають на ризики для осіб із подвійним громадянством.

Британські та британсько-іранські громадяни перебувають під значним ризиком арешту, допитів або затримання. Наявність британського паспорта чи зв’язків із Великою Британією може бути достатньою підставою для затримання іранською владою

- йдеться у повідомленні.

У заяві також попереджають про зростання регіональної напруженості. "Існує підвищений ризик ескалації в регіоні. Це може призвести до перебоїв у транспортному сполученні та інших непередбачуваних наслідків", – зазначають у британському МЗС.

Крім того, повідомляється про протести в різних частинах Ірану, випадки насильства, загибель людей та затримання учасників акцій. Також фіксуються серйозні обмеження доступу до інтернету та скасування окремих міжнародних рейсів.

Окремо наголошується, що можливості допомоги з боку уряду Великої Британії в Ірані є вкрай обмеженими.

Безпосередня консульська допомога в разі надзвичайної ситуації на місці надаватися не зможе

- підкреслюють у повідомленні.

Громадян закликають стежити за оновленнями інформації, уникати районів поблизу військових та безпекових об’єктів, переглянути плани виїзду та переконатися, що їхні документи для подорожі є чинними. У разі поїздки попри офіційні застереження рекомендується оформити належне страхування.

Нагадаємо

Державний департамент США евакуює неосновний персонал та їхні родини з Ізраїлю через зростаючу напруженість з Іраном. Це рішення розглядається як сигнал можливої військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт