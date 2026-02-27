Британія евакуювала персонал посольства з Ірану через безпекові ризики

Уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників свого посольства з Ірану через погіршення ситуації з безпекою. Про це пише уряд Британії, передає УНН.

Деталі

У повідомленні Міністерства закордонних справ Великої Британії зазначено, що через поточну ситуацію було ухвалено запобіжне рішення про тимчасове виведення персоналу. Водночас посольство продовжує працювати дистанційно.

Британська сторона офіційно рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Ірану. У відомстві наголошують, що громадяни Великої Британії, які вже перебувають у країні, повинні "ретельно зважити своє перебування там і ризики, які вони беруть на себе, залишаючись".

Особливу увагу звертають на ризики для осіб із подвійним громадянством.

Британські та британсько-іранські громадяни перебувають під значним ризиком арешту, допитів або затримання. Наявність британського паспорта чи зв’язків із Великою Британією може бути достатньою підставою для затримання іранською владою - йдеться у повідомленні.

У заяві також попереджають про зростання регіональної напруженості. "Існує підвищений ризик ескалації в регіоні. Це може призвести до перебоїв у транспортному сполученні та інших непередбачуваних наслідків", – зазначають у британському МЗС.

Крім того, повідомляється про протести в різних частинах Ірану, випадки насильства, загибель людей та затримання учасників акцій. Також фіксуються серйозні обмеження доступу до інтернету та скасування окремих міжнародних рейсів.

Окремо наголошується, що можливості допомоги з боку уряду Великої Британії в Ірані є вкрай обмеженими.

Безпосередня консульська допомога в разі надзвичайної ситуації на місці надаватися не зможе - підкреслюють у повідомленні.

Громадян закликають стежити за оновленнями інформації, уникати районів поблизу військових та безпекових об’єктів, переглянути плани виїзду та переконатися, що їхні документи для подорожі є чинними. У разі поїздки попри офіційні застереження рекомендується оформити належне страхування.

Нагадаємо

Державний департамент США евакуює неосновний персонал та їхні родини з Ізраїлю через зростаючу напруженість з Іраном. Це рішення розглядається як сигнал можливої військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.