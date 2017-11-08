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Великобритания для признания Голодомора актом геноцида ожидает решения суда

Великобритания для признания Голодомора актом геноцида ожидает решения суда

Киев  •  УНН

 • 14478 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правительство Великобритании ждет, чтобы термин "геноцид" относительно Голодомора в Украине 1932-33 годов сначала применили судьи. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Великобритании, опубликованном на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, на дебатах в британском парламенте группа депутатов поддержала призывы признать Голодомор в Украине 1932-33 годов геноцидом.

"Я присоединяюсь к британским парламентариев, "которые выразили свое разочарование нынешней позицией правительства, который не готов признать Голодомор геноцидом, ссылаясь на необходимость судебного решения", - подчеркнула Галибаренко.

Она подчеркнула, что представитель британского Министерства иностранных дел Алистер Бурт в ответ на вопросы парламентариев объяснял, что слово "геноцид" является юридическим термином, который определяет преступление, а потому желательно его установить в результате судебного процесса.

По ее словам, чиновник отметил, что многомиллионные жертвы сталинского режима в Украине является следствием преступлений советской власти, Великобритания однозначно осуждает, и правительство в Лондоне готово применять термин "геноцид", если такое решение примет "любой британский суд.

"Мы договорились с депутатами продолжить сотрудничество в вопросе привлечения общественного внимания к этой трагедии, а также обратились к правительству с призывом включить вопрос Голодомора в школьную программу в Великобритании", - добавила посол.

Также она отметила, что парламентарии говорили о том, что Россия, провозгласив себя наследницей Советского Союза, должна также признать ответственность за преступления в отношении Украинской.

Как сообщал УНН, в Конгрессе США презентовали проект резолюции относительно Голодомора в Украине.

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