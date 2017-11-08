У Конгресі США презентували проект резолюції щодо Голодомору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Палаті представників Конгресу США представлено проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-33 рр. в Україні. Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США, передає УНН.
Проект резолюції є важливим кроком для зусиль України і заходів Посольства України в США задля визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу та його належного міжнародно-правового кваліфікування.
"85-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. мають слугувати нагадуванням про репресивну радянську політику проти народу України", - зазначають автори проекту
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Співавторами документа виступили Співголови Конгресового українського кокусу конгресмени-демократи Сандер Левін (Мічиган) і Марсі Каптур (Огайо) та конгресмени-республіканці Браян Фітцпатрік (Пенсільванія) і Енді Гарріс (Меріленд).
Також Палата представників висловлила найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, та закликала до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час дебатів на Генеральній Асамблеї ООН закликав держави-члени визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.