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У Конгресі США презентували проект резолюції щодо Голодомору в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Палаті представників Конгресу США представлено проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-33 рр. в Україні. Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США, передає УНН.

Проект резолюції є важливим кроком для зусиль України і заходів Посольства України в США задля визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу та його належного міжнародно-правового кваліфікування.

"85-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. мають слугувати нагадуванням про репресивну радянську політику проти народу України", - зазначають автори проекту

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відому американсько-британську журналістку нагородили за книгу про Голодомор

Співавторами документа виступили Співголови Конгресового українського кокусу конгресмени-демократи Сандер Левін (Мічиган) і Марсі Каптур (Огайо) та конгресмени-республіканці Браян Фітцпатрік (Пенсільванія) і Енді Гарріс (Меріленд).

Також Палата представників висловлила найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, та закликала до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час дебатів на Генеральній Асамблеї ООН закликав держави-члени визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.

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