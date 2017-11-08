В Конгрессе США представили проект резолюции относительно Голодомора в Украине

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61354 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129886 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110194 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108288 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101073 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105795 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102713 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конгрессе США представили проект резолюции относительно Голодомора в Украине

В Конгрессе США представили проект резолюции относительно Голодомора в Украине

Киев  •  УНН

 • 16139 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Палате представителей Конгресса США представлен проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 гг. в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, передает УНН.

Проект резолюции является важным шагом для усилий Украины и мероприятий Посольства Украины в США для признания Голодомора актом геноцида против украинского народа и его надлежащего международно-правового квалифицирования.

"85-я годовщина Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. должна служить напоминанием о репрессивной советской политике против народа Украины", - отмечают авторы проекта

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Соавторами документа выступили Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса конгрессмены-демократы Сандер Левин (Мичиган) и Марси Каптур (Огайо) и конгрессмены-республиканцы Брайан Фитцпатрик (Пенсильвания) и Энди Харрис (Мэриленд).

Также Палата представителей висловлила глубочайшие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, и призвала к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН призвал государства-члены признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.

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