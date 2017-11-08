В Конгрессе США представили проект резолюции относительно Голодомора в Украине

Проект резолюции является важным шагом для усилий Украины и мероприятий Посольства Украины в США для признания Голодомора актом геноцида против украинского народа и его надлежащего международно-правового квалифицирования.

"85-я годовщина Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. должна служить напоминанием о репрессивной советской политике против народа Украины", - отмечают авторы проекта

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Соавторами документа выступили Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса конгрессмены-демократы Сандер Левин (Мичиган) и Марси Каптур (Огайо) и конгрессмены-республиканцы Брайан Фитцпатрик (Пенсильвания) и Энди Харрис (Мэриленд).

Также Палата представителей висловлила глубочайшие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, и призвала к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН призвал государства-члены признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.