Британія для визнання Голодомору актом геноциду очікує рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Уряд Великої Британії чекає, щоб термін “геноцид” щодо Голодомору в Україні 1932–33 років спочатку застосували судді. Про це йдеться в заяві посольства України у Великій Британії, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як повідомила посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, на дебатах у британському парламенті група депутатів підтримала заклики визнати Голодомор в Україні 1932–33 років геноцидом.
“Я приєднуюся до британських парламентарів, “які висловили своє розчарування нинішньою позицією уряду, який не готовий визнати Голодомор геноцидом, посилаючись на необхідність судового рішення”, — наголосила Галібаренко.
Вона підкреслила, що представник британського Міністерства закордонних справ Алістер Бурт у відповідь на запитання парламентарів пояснював, що слово “геноцид” є юридичним терміном, який окреслює злочин, а тому бажано його встановити в результаті судового процесу.
За її словами, урядовець наголосив, що багатомільйонні жертви сталінського режиму в Україні є наслідком злочинів радянської влади, які Британія однозначно засуджує, і уряд у Лондоні готовий застосовувати термін “геноцид”, якщо таке рішення ухвалить “будь-який британський суд.
“Ми домовилися з депутатами продовжити співпрацю у питанні привернення суспільної уваги до цієї трагедії, а також звернулися до уряду із закликом включити питання Голодомору до шкільної програми у Великій Британії”, — додала посол.
Також вона наголосила, що парламентарі говорили про те, що Росія, проголосивши себе спадкоємицею Радянського Союзу, повинна також визнати відповідальність за злочини щодо українців.
Як повідомляв УНН, у Конгресі США презентували проект резолюції щодо Голодомору в Україні.