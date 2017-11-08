Британія для визнання Голодомору актом геноциду очікує рішення суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Уряд Великої Британії чекає, щоб термін “геноцид” щодо Голодомору в Україні 1932–33 років спочатку застосували судді. Про це йдеться в заяві посольства України у Великій Британії, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Як повідомила посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, на дебатах у британському парламенті група депутатів підтримала заклики визнати Голодомор в Україні 1932–33 років геноцидом.

“Я приєднуюся до британських парламентарів, “які висловили своє розчарування нинішньою позицією уряду, який не готовий визнати Голодомор геноцидом, посилаючись на необхідність судового рішення”, — наголосила Галібаренко.

Вона підкреслила, що представник британського Міністерства закордонних справ Алістер Бурт у відповідь на запитання парламентарів пояснював, що слово “геноцид” є юридичним терміном, який окреслює злочин, а тому бажано його встановити в результаті судового процесу.

За її словами, урядовець наголосив, що багатомільйонні жертви сталінського режиму в Україні є наслідком злочинів радянської влади, які Британія однозначно засуджує, і уряд у Лондоні готовий застосовувати термін “геноцид”, якщо таке рішення ухвалить “будь-який британський суд.

“Ми домовилися з депутатами продовжити співпрацю у питанні привернення суспільної уваги до цієї трагедії, а також звернулися до уряду із закликом включити питання Голодомору до шкільної програми у Великій Британії”, — додала посол.

Також вона наголосила, що парламентарі говорили про те, що Росія, проголосивши себе спадкоємицею Радянського Союзу, повинна також визнати відповідальність за злочини щодо українців.

Як повідомляв УНН, у Конгресі США презентували проект резолюції щодо Голодомору в Україні.

Українські Національні Новини

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