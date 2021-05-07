Великобритания частично разрешит въезд туристам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Авиакомпании и туристы готовятся к ограниченному восстановления путешествий в Великобританию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Большинство путешествий из Великобритании запрещено с начала года из-за ограничений пандемии.
Британское правительство заявило, что люди из Англии могут выехать за границу снова не ранее чем с 17 мая, и в пятницу, 7 мая, ожидается больше ясности относительно светофорной системы, которая оценит страны зеленым, янтарным или красным на основе риска COVID-19 .
Зеленый список, скорее всего, будет включать такие направления, такие как Гибралтар, Исландия, Израиль и Мальта, тогда как более масштабные направления, такие как Португалия и США, также будут иметь возможность путешествовать в Британию. Некоторые аналитики предполагают, что некоторые греческие острова, такие как Крит и Родос, и Испанские Канарские острова также могут попасть в “зеленой” зоне.
British Airways (ICAG.L), easyJet (EZJ.L), Ryanair (RYA.I), TUI и другим авиакомпаниям, скорее всего, придется подождать как минимум до конца июня для более масштабного восстановления путешествий в Великобританию.
Напомним
Европейские авиакомпании и туристический сектор готовятся ко второму “потерянного лета” из-за распространения инфекции коронавируса и карантинные ограничения. Жители Англии смогут получить паспорт вакцинации для заграничных поездок до 17 мая.