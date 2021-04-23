В Англії обіцяють видавати COVID-паспорти уже в травні

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Жителі Англії зможуть отримати паспорт вакцинації для закордонних поїздок до 17 травня. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Документи, які, ймовірно, будуть відрізнятися від вітчизняних сертифікатів Covid, над якими уряд працює окремо, все ще перебувають у розробці, але повинні бути доступні до введення нових обмежень на міжнародні подорожі наступного місяця.

Багато людей, які сподіваються на літній відпочинок, або побачити родину та друзів в інших країнах, яких вони не змогли відвідати з моменту початку пандемії, тиснуть на міністрів з проханням надати можливість довести наявність імунітету ід коронавірусу.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що паспорти "звичайно будуть частиною міжнародних поїздок" і висловив сподівання, що вони не будуть розглядатися як "суперечливі", - але наголосив на необхідності обережного повторного відкриття, враховуючи загрозу вірусних варіантів.

Додатково

Американські фахівці вважають, що виявлений ​​у Великій Британії різновид коронавірусу вже став у США переважною серед нових випадків зараження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євросоюз узгодив технічні параметри COVID-паспортів

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