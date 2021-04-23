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В Англии обещают выдавать COVID-паспорта уже в мае

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Жители Англии смогут получить паспорт вакцинации для заграничных поездок до 17 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Документы, которые, вероятно, будут отличаться от отечественных сертификатов Covid, над которыми правительство работает отдельно, все еще находятся в разработке, но должны быть доступны для введения новых ограничений на международные путешествия в следующем месяце.

Многие люди, которые надеются на летний отдых, или увидеть семью и друзей в других странах, которые они не смогли посетить с момента начала пандемии, давят на министров с просьбой предоставить возможность доказать наличие иммунитета ид коронавируса.

Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что паспорта “обычно будут частью международных поездок” и выразил надежду, что они не будут рассматриваться как “противоречивые”, — но отметил необходимость осторожного повторного открытия, учитывая угрозу вирусных вариантов.

Дополнительно

Американские специалисты считают, что обнаруженный в Великобритании разновидность коронавируса уже стал в США подавляющим среди новых случаев заражения.

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