Британський штам коронавірусу став найбільш поширеним у США

Цитата

“Згідно з нашими останніми оцінками, представленими на основі проведених ЦКПЗ спостережень, різновид В.1.1.7 є зараз найпоширенішим з тих, які циркулюють у США”, — сказала вона. Валенська, виступ якої транслювали центральні телеканали, зазначила, що в лікарні надходить все більше і більше людей у ​​віці від 30 до 50 років. За словами глави ЦКПЗ, у багатьох з них викликане коронавірусом захворювання “протікає важко”.

Деталі

У січні Центри з контролю і профілактиці захворювань опублікували доповідь, в якому зазначалося, що зазначена різновид вірусу, ймовірно, вже в березні стане переважаючою в США. Він поширюється швидше, ніж інші, відзначали фахівці. Вони підкреслювали, що це може створити “загрозу для обмежених ресурсів у сфері охорони здоров’я”.

Контекст

У грудні 2020 року голова МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов’язано швидке поширення викликається ним захворювання в південно-східній частині Англії. Влада США вважає, що даний різновид є більш заразною.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, в США з початку пандемії виявлено понад 30,9 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 559 тис. чоловік. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.

Нагадаємо

Напередодні британський штам коронавірусу знайшли у мешканців ще однієї області України.