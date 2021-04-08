Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Американские специалисты считают, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса уже стал в США подавляющим среди новых случаев заражения. Об этом заявила в среду на брифинге глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенского, передает УНН.
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“Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 сейчас является самым распространенным из тех, которые циркулируют в США”, — сказала она. Валенского, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больнице поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызвано коронавируса заболевания “протекает тяжело”.
детали
В январе Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали доклад, в котором отмечалось, что указанная разновидность вируса, вероятно, уже в марте станет преобладающей в США. Он распространяется быстрее, чем другие, отмечали специалисты. Они подчеркивали, что это может создать “угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения”.
Контекст
В декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызывается ним заболевания в юго-восточной части Англии. Власти США считают, что данная разновидность более заразной.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 30,9 млн случаев заражения коронавируса, умерли более 559 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Напомним
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