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Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США

Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Американские специалисты считают, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса уже стал в США подавляющим среди новых случаев заражения. Об этом заявила в среду на брифинге глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенского, передает УНН.

Цитата

“Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 сейчас является самым распространенным из тех, которые циркулируют в США”, — сказала она. Валенского, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больнице поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызвано коронавируса заболевания “протекает тяжело”.

детали

В январе Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали доклад, в котором отмечалось, что указанная разновидность вируса, вероятно, уже в марте станет преобладающей в США. Он распространяется быстрее, чем другие, отмечали специалисты. Они подчеркивали, что это может создать “угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения”.

Контекст

В декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызывается ним заболевания в юго-восточной части Англии. Власти США считают, что данная разновидность более заразной.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 30,9 млн случаев заражения коронавируса, умерли более 559 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Напомним

Накануне британский штамм коронавируса нашли у жителей еще одной области Украины.

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