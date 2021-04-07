Британський штам коронавірусу знайшли у мешканців ще однієї області України

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"05 квітня 2021 р. ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" м. Київ повідомив про результати дослідження зразків носоглоткових змивів, згідно яких встановлено циркуляцію штаму вірусу SARS-COV-2 "Британський варіант - VOC_20DEC-01 "UA" variant" серед мешканців Одеської області", - повідомили в лабораторному центрі.

Деталі

Зазначається, що даний штам відрізняється коротким інкубаційним періодом в 1-3 дні, у 3 рази більшою заразністю, зменшенням питомої ваги легких форм захворювання та високою смертністю.

"На нашу думку, саме циркуляція Британського штаму вірусу і стала причиною різкого зростання захворюваності та летальності в Одеській області з другої половини лютого поточного року", - зазначають у лабораторному центрі.

За даними фахівців, якщо з початку лютого в області щодоби реєструвалось в середньому 150-200 випадків, то в березні 700 та більше (максимально за добу – 1606).

Також зріс і рівень госпіталізації хворих з 20% на початку лютого до 40% у березні. Це переважно хворі з тяжким перебігом захворювання, та такі, що мають супутні захворювання. Зросла і кількість повторних інфікувань. За даними епідрозслідувань на сьогодні зареєстровано 72 випадки.

Що було раніше

Напередодні стало також відомо, що британський варіант коронавірусу було лабораторно підтверджено у мешканців Кіровоградської області.



Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 квітня, — 15,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу — майже 5,6 тисячі. Антирекорд за летальними випадками за добу — 481.



Раніше цього тижня у Житомирській області офіційно підтвердили “британський” штам COVID-19, який виявили у зразках від хворих з Житомира та шести районів області.



