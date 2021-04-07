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У Кіровоградській області виявили "британський" варіант коронавірусу

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Британський варіант коронавірусу було лабораторно підтверджено у мешканців Кіровоградської області. Про це повідомив 6 квітня обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

Цитата

“05.04.2021 року отримано результати дослідження, що проводилися у регіональній референс-лабораторії ВООЗ (м. Лондон), згідно яких встановлено циркуляцію штамів вірусу SARS-СоV-2 „Британський варіант—VOC_20DEC-01 „UA“ variant“ серед мешканців Кіровоградської області”, — повідомили в лабораторному центрі.

Деталі

Як зазначили медики, новий “британський” штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вище, рівень летальності — на 60%, застерігають фахівці.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 квітня, — 15,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу — майже 5,6 тисячі. Антирекорд за летальними випадками за добу — 481.

Як стало відомо напередодні, у Житомирській області офіційно підтвердили “британський” штам COVID-19, який виявили у зразках від хворих з Житомира та шести районів області.

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