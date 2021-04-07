В Кировоградской области обнаружили "британский" вариант коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Британский вариант коронавируса было лабораторно подтверждено у жителей Кировоградской области. Об этом сообщил 6 апреля областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Цитата
“05.04.2021 года получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г. Лондон), согласно которым установлена циркуляция штаммов вируса SARS-СоV-2 „Британский вариант-VOC_20DEC-01 „UA“ variant“ среди жителей Кировоградской области”, — сообщили в лабораторном центре.
Детали
Как отметили медики, новый “британский” штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск заразиться им на 50% выше, уровень летальности — на 60%, предостерегают специалисты.
Справка
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, — 15,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки — почти 5,6 тысячи. Антирекорд по летальным исходам за сутки — 481.
Как стало известно накануне, в Житомирской области официально подтвердили “британский” штамм COVID-19, который обнаружили в образцах от больных с Житомира и шести районов области.