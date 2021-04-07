В Кировоградской области обнаружили "британский" вариант коронавируса

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45717 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63936 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108072 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143781 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195103 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193205 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279254 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327020 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157845 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143142 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Кировоградской области обнаружили "британский" вариант коронавируса

В Кировоградской области обнаружили "британский" вариант коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12526 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Британский вариант коронавируса было лабораторно подтверждено у жителей Кировоградской области. Об этом сообщил 6 апреля областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

Цитата

“05.04.2021 года получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г. Лондон), согласно которым установлена циркуляция штаммов вируса SARS-СоV-2 „Британский вариант-VOC_20DEC-01 „UA“ variant“ среди жителей Кировоградской области”, — сообщили в лабораторном центре.

Детали

Как отметили медики, новый “британский” штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск заразиться им на 50% выше, уровень летальности — на 60%, предостерегают специалисты.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, — 15,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки — почти 5,6 тысячи. Антирекорд по летальным исходам за сутки — 481.

Как стало известно накануне, в Житомирской области официально подтвердили “британский” штамм COVID-19, который обнаружили в образцах от больных с Житомира и шести районов области.

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