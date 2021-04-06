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На Житомирщині підтвердили циркуляцію "британського" штаму коронавірусу

На Житомирщині підтвердили циркуляцію "британського" штаму коронавірусу

Київ • УНН

 • 13140 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Житомирській області офіційно підтвердили "британський" штам COVID-19, який виявили у зразках від хворих з Житомира та шести районів області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України".

Цитата:

"Проаналізувавши отримані результати слід відмітити, що циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant) встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського та міста Житомира)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до вірусологічної референс-лабораторії ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" було направлено 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від хворих з 10 районів, які в подальшому були направлені до Регіональної референс-лабораторії ВООЗ (Лондон) для проведення секвенування.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що “британський” штам COVID-19 наразі розповсюджений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу та викликає тяжкий перебіг хвороби.

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики виявили нові небезпечні мутації “британського” штаму коронавірусу в Україні, провівши секвенування 17-ти зразків, що відібрали у хворих Київщини та Івано-Франківщини.

4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров’я.

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