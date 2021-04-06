На Житомирщині підтвердили циркуляцію "британського" штаму коронавірусу

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"Проаналізувавши отримані результати слід відмітити, що циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant) встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського та міста Житомира)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до вірусологічної референс-лабораторії ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" було направлено 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від хворих з 10 районів, які в подальшому були направлені до Регіональної референс-лабораторії ВООЗ (Лондон) для проведення секвенування.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що “британський” штам COVID-19 наразі розповсюджений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу та викликає тяжкий перебіг хвороби.



Науковці Інституту молекулярної біології і генетики виявили нові небезпечні мутації “британського” штаму коронавірусу в Україні, провівши секвенування 17-ти зразків, що відібрали у хворих Київщини та Івано-Франківщини.

4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров’я.