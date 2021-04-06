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В Житомирской области подтвердили циркуляцию "британского" штамма коронавируса

В Житомирской области подтвердили циркуляцию "британского" штамма коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13133 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Житомирской области официально подтвердили "британский" штамм COVID-19, который обнаружили в образцах от больных из Житомира и шести районов области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Украины".

Цитата:

"Проанализировав полученные результаты следует отметить, что циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant) установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского и города Житомира)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в вирусологическую референс-лабораторию ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" было направлено 20 подтвержденных положительных клинических образцов от больных из 10 районов, которые в дальнейшем были направлены в Региональную референс-лабораторию ВОЗ (Лондон) для проведения секвенирования.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что "британский" штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, которые отобрали у больных Киевской и Ивано-Франковской области.

4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирной организации здравоохранения.

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