Британский штамм коронавируса нашли у жителей еще одной области Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Британский вариант коронавируса был лабораторно подтвержден у жителей Одесской области. Именно это, по мнению медиков, стало причиной резкого роста заболеваемости и летальности в Одесской области. Об этом сообщил 6 апреля областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
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"5 апреля 2021 г. ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" г. Киев сообщил о результатах исследования образцов носоглоточных смывов, согласно которым установлено циркуляцию штамма вируса SARS-COV-2 "Британский вариант - VOC_20DEC-01 "UA" variant" среди жителей Одесской области", - сообщили в лабораторном центре.
Детали
Отмечается, что данный штамм отличается коротким инкубационным периодом в 1-3 дня, в 3 раза большей заразностью, уменьшением удельного веса легких форм заболевания и высокой смертностью.
"По нашему мнению, именно циркуляция Британского штамма вируса и стала причиной резкого роста заболеваемости и летальности в Одесской области со второй половины февраля текущего года", - отмечают в лабораторном центре.
По данным специалистов, если с начала февраля в области ежесуточно регистрировалось в среднем 150-200 случаев, то в марте 700 и больше (максимально за сутки - 1606).
Также вырос и уровень госпитализации больных с 20% в начале февраля до 40% в марте. Это в основном больные с тяжелым течением заболевания, и имеющие сопутствующие заболевания. Возросло и количество повторных заражений. По данным эпидрасследований сегодня зарегистрировано 72 случая.
Что было раньше
Накануне стало также известно, что британский вариант коронавируса был лабораторно подтвержден у жителей Кировоградской области.
Справка
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, - 15,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки - почти 5,6 тысячи. Антирекорд по летальным исходам за сутки - 481.
Ранее на этой неделе в Житомирской области официально подтвердили "британский" штамм COVID-19, который обнаружили в образцах от больных из Житомира и шести районов области.