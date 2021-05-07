Британія частково дозволить в'їзд туристам

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Авіакомпанії та туристи готуються до обмеженого відновлення подорожей до Великої Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Більшість подорожей з Великобританії заборонено з початку року через обмеження пандемії.

Британський уряд заявив, що люди з Англії можуть виїхати за кордон знову не раніше як з 17 травня, і в п’ятницю, 7 травня, очікується більше ясності щодо світлофорної системи, яка оцінить країни зеленим, бурштиновим або червоним на основі ризику COVID-19.

Зелений список, швидше за все, включатиме такі напрямки, такі як Гібралтар, Ісландія, Ізраїль та Мальта, тоді як масштабніші напрямки, такі як Португалія та США, також матимуть можливість подорожувати до Британії. Деякі аналітики припускають, що деякі грецькі острови, такі як Крит і Родос, та Іспанські Канарські острови також можуть потрапити до “зеленої” зони.

British Airways (ICAG.L), easyJet (EZJ.L), Ryanair (RYA.I), TUI та іншим авіакомпаніям, швидше за все, доведеться почекати принаймні до кінця червня для більш масштабного відновлення подорожей до Великобританії.

Нагадаємо

Європейські авіакомпанії та туристичний сектор готуються до другого “втраченого літа” через розповсюдження інфекції коронавірусу та карантинні обмеження. Жителі Англії зможуть отримати паспорт вакцинації для закордонних поїздок до 17 травня.

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