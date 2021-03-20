Європейські авіакомпанії готуються до “втраченого літа” через карантин

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Акції авіакомпаній та туристичних компаній впали після того, як такі країни Європи, як Франція та Італія запровадили жорсткі карантинні обмеження. Літній прогноз також погіршився через зростання кількості інфекцій у Греції.

Це негативно відображається на перспективах відновлення туристичного сезону, прибуток якого зазвичай допомагає авіакомпаніям протягом зими.

Обмеження можуть створити менше труднощів для бюджетних авіакомпаній, таких як Ryanair та Wizz Air, які можуть швидко передислокувати літаки між маршрутами. Але внутрішній ринок Ryanair розраховує на збереження жорстких обмежень на подорожі.

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Нагадаємо

Уряд Франції ввів жорсткіші обмеження для деяких регіонів, включаючи Париж, щоб протидіяти прискореному поширенню інфекцій COVID-19.