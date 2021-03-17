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В Парижі та інших регіонах Франції посилять карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд Франції введе жорсткіші обмеження для деяких регіонів, включаючи Париж, щоб протидіяти прискореному поширенню інфекцій COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначають, що палати інтенсивної терапії у Парижі переповнені, а захворюваність сягає понад 400 випадків на 100 000 жителів.

У Парижі обмеження на вихідних вже було запроваджено поверх загальнонаціональної комендантської години вздовж частини Середземноморської Рив'єри та деяких районів півночі. Нові правила будуть включати обмеження у пересуванні жителів.

Раніше керівник державних лікарень Парижа Мартін Гірш попереджав, що вірус стрімко поширюється в столиці та прилеглих департаментах - районах, на які припадає близько третини економічної діяльності.

Додамо, за даними ВООЗ, у Франції коронавірусом захворіло 4 108 108 осіб, 91 170 осіб померли. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив про свої плани зробити щеплення від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca. У Франції повідомили, що зафіксували новий штам коронавірусу. Уряд Франції схвалив до використання однодозову вакцину Johnson&Johnson.

У зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією влада Франції раніше ввела в додаток до комендантської години з 18:00 до 06:00 локальний режим самоізоляції у вихідні в Ніцці і ряді інших міст департаменту Приморські Альпи, а також в Дюнкерку і департаменті Па-де-Кале на півночі країни.

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