В Парижі та інших регіонах Франції посилять карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд Франції введе жорсткіші обмеження для деяких регіонів, включаючи Париж, щоб протидіяти прискореному поширенню інфекцій COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначають, що палати інтенсивної терапії у Парижі переповнені, а захворюваність сягає понад 400 випадків на 100 000 жителів.
У Парижі обмеження на вихідних вже було запроваджено поверх загальнонаціональної комендантської години вздовж частини Середземноморської Рив'єри та деяких районів півночі. Нові правила будуть включати обмеження у пересуванні жителів.
Раніше керівник державних лікарень Парижа Мартін Гірш попереджав, що вірус стрімко поширюється в столиці та прилеглих департаментах - районах, на які припадає близько третини економічної діяльності.
Додамо, за даними ВООЗ, у Франції коронавірусом захворіло 4 108 108 осіб, 91 170 осіб померли.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив про свої плани зробити щеплення від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca. У Франції повідомили, що зафіксували новий штам коронавірусу. Уряд Франції схвалив до використання однодозову вакцину Johnson&Johnson.
У зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією влада Франції раніше ввела в додаток до комендантської години з 18:00 до 06:00 локальний режим самоізоляції у вихідні в Ніцці і ряді інших міст департаменту Приморські Альпи, а також в Дюнкерку і департаменті Па-де-Кале на півночі країни.