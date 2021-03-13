Франція використовуватиме вакцину Johnson&Johnson

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Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) затвердило вакцину Johnson & Johnson, перші уколи вакцини почнуть вводити через місяць.

Регулятор охорони здоров'я Ренса заявив, що вакцина Johnson & Johnson може застосовуватися людям у віці від 18 років, в тому числі і пенсінерам.

Це буде четверта вакцина на ринку Франції.

Нагадаємо

Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів 27 лютого видала дозвіл на екстрене використання (EUA) третьої вакцину проти COVID-19 Johnson & Johnson. 12 березня Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила застосування вакцини від COVID-19 Janssen компанії Johnson & Johnson.