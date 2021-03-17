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Прем'єр Франції планує зробити щеплення вакциною AstraZeneca

Прем'єр Франції планує зробити щеплення вакциною AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив про свої плани зробити щеплення від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Що відомо

За словами Кастекса, він зробить щеплення препаратом AstraZeneca після того, як європейські регулюючі органи підтвердять безпечність вакцини.

Контекст

Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили низка європейських країн: окрім Франції, до списку увійшли Німеччина, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Норвегія та Ісландія. За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що 16 березня консультативний комітет організації з безпеки вакцин розгляне питання, пов’язані з безпекою застосування препарату компанії AstraZeneca.

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