Премьер Франции планирует сделать прививку вакциной AstraZeneca

Что известно

По словам Кастекса, он сделает прививки препаратом AstraZeneca после того, как европейские регулирующие органы подтвердят безопасность вакцины.

Контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили ряд европейских стран: кроме Франции, в список вошли Германия, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия. За пределами Европы применения препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 16 марта консультативный комитет организации по безопасности вакцин рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.