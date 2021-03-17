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Премьер Франции планирует сделать прививку вакциной AstraZeneca

Премьер Франции планирует сделать прививку вакциной AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 15721 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о своих планах сделать прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Что известно

По словам Кастекса, он сделает прививки препаратом AstraZeneca после того, как европейские регулирующие органы подтвердят безопасность вакцины.

Контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили ряд европейских стран: кроме Франции, в список вошли Германия, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия. За пределами Европы применения препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 16 марта консультативный комитет организации по безопасности вакцин рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.

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