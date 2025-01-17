Британия будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах по Украине - Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности играть "полную роль" в мирных переговорах по Украине. Это включает возможность развертывания британских войск для поддержания мира.
Лондон будет играть "полную роль" в поддержании мира в Украине. В частности, речь идет и о развертывании британских войск. Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News, пишет УНН.
Детали
По его словам, он не хочет "забегать вперед", но Лондон будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах, в частности путем развертывания британских войск для поддержания мира, потому что война в Украине влияет и на его страну, включая кризис стоимости жизни.
Речь идет о том, какое влияние испытывает Соединенное Королевство и наши ценности, наша свобода, наша демократия,
Потому что, по его мнению, если России удастся осуществить эту агрессию, "это будет влиять на всех нас очень-очень долго".
Напомним
Кир Стармер во время визита в Киев подчеркнул важность обеспечения сильной позиции Украины. Британский премьер провел седьмую встречу с Зеленским для подписания договора о "100-летнем партнерстве".
Также Президент Украины и премьер Великобритании ознакомились с новыми украинскими дронами-бомберами и разведывательными БпЛА. Представлены совместная украинско-британская разработка и беспилотники с британскими модулями связи.