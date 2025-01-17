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Британія відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах щодо України - Стармер

Британія відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах щодо України - Стармер

Київ • УНН

 • 33865 перегляди

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про готовність відігравати "повну роль" у мирних переговорах щодо України. Це включає можливість розгортання британських військ для підтримки миру.

Лондон буде відігравати "повну роль" у підтримці миру в Україні. Зокрема, мова йде і про розгортання британських військ. Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Sky News, пише УНН.

Деталі

За його словами, він не хоче "забігати наперед", але Лондон відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах, зокрема шляхом розгортання британських військ для підтримки миру, бо війна в Україні впливає і на його країну, включаючи кризу вартості життя.

Йдеться про те, який вплив відчуває Сполучене Королівство та наші цінності, наша свобода, наша демократія,

- констатував Стармер.

Тому що, на його думку, якщо Росії вдасться здійснити цю агресію, "це впливатиме на всіх нас дуже-дуже довго".

Нагадаємо

Кір Стармер під час візиту до Києва наголосив на важливості забезпечення сильної позиції України. Британський прем'єр провів сьому зустріч із Зеленським для підписання договору про "100-річне партнерство".

Також Президент України та прем'єр Британії ознайомились із новими українськими дронами-бомберами та розвідувальними БпЛА. Представлено спільну українсько-британську розробку та безпілотники з британськими модулями зв'язку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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keir-starmerКейр Стармер
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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