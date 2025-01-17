Британія відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах щодо України - Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про готовність відігравати "повну роль" у мирних переговорах щодо України. Це включає можливість розгортання британських військ для підтримки миру.
Лондон буде відігравати "повну роль" у підтримці миру в Україні. Зокрема, мова йде і про розгортання британських військ. Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Sky News, пише УНН.
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За його словами, він не хоче "забігати наперед", але Лондон відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах, зокрема шляхом розгортання британських військ для підтримки миру, бо війна в Україні впливає і на його країну, включаючи кризу вартості життя.
Йдеться про те, який вплив відчуває Сполучене Королівство та наші цінності, наша свобода, наша демократія,
Тому що, на його думку, якщо Росії вдасться здійснити цю агресію, "це впливатиме на всіх нас дуже-дуже довго".
Нагадаємо
Кір Стармер під час візиту до Києва наголосив на важливості забезпечення сильної позиції України. Британський прем'єр провів сьому зустріч із Зеленським для підписання договору про "100-річне партнерство".
Також Президент України та прем'єр Британії ознайомились із новими українськими дронами-бомберами та розвідувальними БпЛА. Представлено спільну українсько-британську розробку та безпілотники з британськими модулями зв'язку.