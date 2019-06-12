Британец выиграл в лотерею эквивалент 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Житель Великобритании выиграл в популярную лотерею EuroMillions 123 млн фунтов (4,1 млрд грн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mirror.
"Один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш, выиграв джекпот в размере 123 млн фунтов в лотерее EuroMillions, что стало третьим крупнейшим выигрышем в Соединенном Королевстве среди всех розыгрышей, проводимых под эгидой Британской национальной лотереи (БНЛ)", - приводит издание слова представителя БНЛ Энди Картера.
Победителю, имя которого пока не известно, удалось угадать пять основных и два дополнительных номера.
Самый большой приз в королевстве в размере около 160 млн фунтов (5,3 млрд грн) в 2011 году получила семейная пара из Шотландии - Колин и Крис Веиры. Значительную часть денег они жертвуют на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии и на развитие спорта.
Лотерея EuroMillions проводится в нескольких странах Европы с 2004 года. По правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупных сумм.
Напомним, ранее неизвестный пока счастливчик в Великобритании 15 марта сорвал джекпот национальной лотереи EuroMillions в 71 млн фунтов стерлингов (2,54 млрд грн).