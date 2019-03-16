В Британии выиграли джекпот в 71 млн фунтов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Неизвестный пока счастливчик в Великобритании 15 марта сорвал джекпот национальной лотереи EuroMillions в 71 млн фунтов стерлингов (2,54 млрд грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Выигрышными числами оказались 03, 15, 24, 42, 46 и 9, 12 в качестве EuroMillions Lucky Star, которые и позволили выиграть сам джекпот.
Британская национальная лотерея EuroMillions проводится с 2004 года.
Напомним, аноним в Южной Каролине (США) пришел за своим выигрышем в 1,5 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions только через 5 месяцев после проведения лотереи.