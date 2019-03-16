У Британії виграли джекпот в 71 млн фунтів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Невідомий поки щасливчик в Великобританії 15 березня зірвав джекпот національної лотереї EuroMillions в 71 млн фунтів стерлінгів (2,54 млрд грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
Виграшними числами виявилися 03, 15, 24, 42, 46 і 9, 12 в якості EuroMillions Lucky Star, які і дозволили виграти сам джекпот.
Британська національна лотерея EuroMillions проводиться з 2004 року.
Нагадаємо, анонім у Південній Кароліні (США) прийшов за своїм виграшем в 1,5 мільярда доларів в лотереї Mega Millions тільки через 5 місяців після проведення лотереї.