Володар рекордного джекпоту 1,5 млрд дол. прийшов за грошима тільки через 5 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Анонім у Південній Кароліні (США) прийшов за своїм виграшем в 1,5 мільярда доларів в лотереї Mega Millions тільки через 5 місяців після проведення лотереї. Про це повідомляє УНН з посиланням NPR.
Переможець, який вирішив залишитися анонімним, вибрав варіант одноразової оплати готівкою, в результаті чого його приз склав майже 878 млн доларів після сплати всіх зборів і податків.
Це найбільша виплата джекпоту одному переможцю в історії США, говориться в заяві Комісії з лотереї Південної Кароліни.
Південна Кароліна - один з небагатьох штатів США, який дозволяє переможцям лотереї зберігати свою особистість в таємниці. Також ще в Делавері, Джорджії, Канзасі, Меріленді, Північній Дакоті, Огайо і Техасі.
До сих пір було багато спекуляцій про те, чому переможець ще не заявив права на приз, починаючи з підозр в тому, що він мав проблеми з законом, помер або залучений в судовий процес.
Нагадаємо, американець йшов до лотерейної перемоги 10 років.