Володар рекордного джекпоту 1,5 млрд дол. прийшов за грошима тільки через 5 місяців

КИЇВ. 5 березня. УНН. Анонім у Південній Кароліні (США) прийшов за своїм виграшем в 1,5 мільярда доларів в лотереї Mega Millions тільки через 5 місяців після проведення лотереї. Про це повідомляє УНН з посиланням NPR.