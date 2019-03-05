Обладатель рекордного джекпота 1,5 млрд долл. пришел за деньгами только через 5 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Аноним в Южной Каролине (США) пришел за своим выиграшем в 1,5 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions только через 5 месяцев после проведения лотереи. Об этом сообщает УНН со ссылкой NPR.
Победитель, который решил остаться анонимным, выбрал вариант единовременной оплаты наличными, в результате чего его приз составил почти 878 млн долларов после уплаты всех сборов и налогов.
Это крупнейшая выплата джекпота одному победителю в истории США, говорится в заявлении Комиссии по лотерее Южной Каролины.
Южная Каролина - это один из немногих штатов США, который позволяет победителям лотереи сохранять свою личность в тайне. Также еще в Делавэре, Джорджии, Канзасе, Мэриленде, Северной Дакоте, Огайо и Техасе.
До сих пор было много спекуляций о том, почему победитель еще не заявил права на приз, начиная от подозрений в том, что он имел проблемы с законом, умер или вовлечен в судебный процесс.