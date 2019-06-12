Британець виграв у лотерею еквівалент 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Мешканець Великої Британії виграв у популярну лотерею EuroMillions 123 млн фунтів (4,1 млрд грн), ставши володарем третього за величиною призу в історії Сполученого Королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mirror.
"Один дуже щасливий володар квитка зірвав весь куш, вигравши джекпот у розмірі 123 млн фунтів у лотереї EuroMillions, що стало третім найбільшим виграшем в Сполученому Королівстві серед усіх розіграшів, що проводяться під егідою Британської національної лотереї (БНЛ)", - наводить видання слова представника БНЛ Енді Картера.
Переможцю, ім'я якого поки не відомо, вдалося вгадати п'ять основних і два додаткових номери.
Найбільший приз в королівстві в розмірі близько 160 млн фунтів (5,3 млрд грн) в 2011 році отримала сімейна пара з Шотландії - Колін і Кріс СЄІР. Значну частину грошей вони жертвують на підтримку правлячої в регіоні Шотландської національної партії і на розвиток спорту.
Лотерея EuroMillions проводиться в декількох країнах Європи з 2004 року. За правилами лотереї, переможець має право залишитися неназваним, що вважають за краще робити переважна більшість європейців, які відразу стали володарями великих сум.
Нагадаємо, раніше невідомий поки щасливчик в Великобританії 15 березня зірвав джекпот національної лотереї EuroMillions в 71 млн фунтів стерлінгів (2,54 млрд грн).