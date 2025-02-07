Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет
Киев • УНН
В Великобритании владелец лотерейного билета выиграл джекпот EuroMillions объемом 83,4 млн фунтов стерлингов. Победитель угадал все пять основных номеров и два номера Lucky Star.
В Великобритании сообщили о выигрыше джекпота лотереи EuroMillions в размере более 83,4 млн фунтов стерлингов (почти 100 млн евро) после 13 дней без победителя, что подтвердил национальный оператор Allwyn, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Билет на розыгрыш призов 24 января стоимостью 83 474 081,80 фунтов стерлингов был куплен в Великобритании.
Победитель угадал все пять основных номеров - 02, 11, 19, 30 и 49, а также номера Lucky Star, которыми были 03 и 08.
Энди Картер, старший консультант победителей в операторе национальной лотереи Allwyn, сказал, что это "совершенно невероятная новость", что кто-то появился. Их заявка должна быть проверена, прежде чем они получат выплату.
"Каждый мечтает о таком огромном выигрыше, когда покупает билет EuroMillions, и для этого счастливчика эта мечта стала реальностью", - сказал он.
После того, как билет EuroMillions будет проверен и оплачен, владелец билета решит, хочет ли он раскрыть свою личность.
Владельцы билетов имеют 180 дней со дня розыгрыша, чтобы получить свой приз.
Национальная лотерея заявила, что джекпот занял 23-е место в их списке "самых впечатляющих" выигрышей, то есть крупнейших, за все время.
Дополнение
В июле 2022 года анонимный владелец билета из Великобритании сорвал рекордный джекпот EuroMillions объемом 195 млн фунтов стерлингов (233,5 млн евро).