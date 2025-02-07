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Британець зірвав джекпот EuroMillions: сума виграшу вражає

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У Великій Британії власник лотерейного квитка виграв джекпот EuroMillions обсягом 83,4 млн фунтів стерлінгів. Переможець вгадав усі п'ять основних номерів та два номери Lucky Star.

У Великій Британії повідомили про виграш джекпоту лотереї EuroMillions обсягом понад 83,4 млн фунтів стерлінгів (майже 100 млн євро) після 13 днів без переможця, що підтвердив національний оператор Allwyn, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Квиток на розіграш призів 24 січня вартістю 83 474 081,80 фунтів стерлінгів був куплений у Великій Британії.

Переможець вгадав усі п'ять основних номерів - 02, 11, 19, 30 та 49, а також номери Lucky Star, якими були 03 та 08.

Енді Картер, старший консультант переможців в операторі національної лотереї Allwyn, сказав, що це "абсолютно неймовірна новина", що хтось з'явився. Їхня заявка має бути перевірена, перш ніж вони отримають виплату.

"Кожен мріє про такий величезний виграш, коли купує квиток EuroMillions, і для цього щасливчика ця мрія стала реальністю", - сказав він.

Після того, як квиток EuroMillions буде перевірено та оплачено, власник квитка вирішить, чи хоче він розкрити свою особу.

Власники квитків мають 180 днів з дня розіграшу, щоб отримати свій приз.

Національна лотерея заявила, що джекпот посів 23-е місце в їхньому списку "найбільш вражаючих" виграшів, тобто найбільших, за весь час.

Доповнення

У липні 2022 року анонімний власник квитка з Великої Британії зірвав рекордний джекпот EuroMillions обсягом 195 млн фунтів стерлінгів (233,5 млн євро).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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