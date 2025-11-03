$42.080.01
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 22108 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
15:27 • 19262 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 21311 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 20275 просмотра
Что будет с помощью Украине от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 29963 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
3 ноября, 13:44 • 16354 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 14985 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28859 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33451 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Британец получил 11 обвинений в покушении на убийство после массового нападения с ножом в поезде

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Энтони Уильямс обвинен по 11 пунктам покушения на убийство после нападения в поезде и на вокзале Лондона. Полиция расследует возможную связь с другими инцидентами в Питерборо, где ранее произошли ножевые ранения.

Британец получил 11 обвинений в покушении на убийство после массового нападения с ножом в поезде

Британцу, обвиняемому в совершении массового нападения с ножом в поезде в субботу, в понедельник было предъявлено обвинение по 11 пунктам обвинения в покушении на убийство, в том числе по отдельному инциденту, произошедшему в тот же день на железнодорожном вокзале в восточном Лондоне, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Полиция заявила, что также расследует, есть ли связь между этими инцидентами и ножевым ранением в родном городе подозреваемого Питерборо предыдущей ночью, а также двумя другими инцидентами там.

Одиннадцать человек получили ранения в результате массового ножевого ранения в поезде, направлявшемся в Лондон, включая члена экипажа поезда, который получил ранения при попытке остановить нападение, и который в понедельник все еще находился в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

32-летний Энтони Уильямс предстал в понедельник перед магистратским судом Питерборо и был взят под стражу до следующего судебного заседания 1 декабря. Прокуроры обвинили его по 11 пунктам обвинения в покушении на убийство, одному пункту обвинения в нападении, повлекшем фактические телесные повреждения, и двум пунктам обвинения в хранении холодного оружия.

Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены02.11.25, 08:20 • 11681 просмотр

Добавим

Британская транспортная полиция сообщила, что десять из обвинений в покушении на убийство связаны с нападением на поезд, тогда как одиннадцатое – с инцидентом на лондонском вокзале.

Полиция исключила терроризм и заявила, что подозреваемый действовал самостоятельно. Они сказали, что расследуют, связаны ли другие инциденты с участием мужчины с ножом в Питерборо, городе на маршруте поезда примерно в 100 милях (160 км) к северу от Лондона.

"Британская транспортная полиция сохраняет за собой первенство в общем расследовании, которое будет включать эти три инцидента", – говорится в заявлении полиции Кембриджшира.

Офицеры присутствовали на месте ранения 14-летнего подростка, который получил легкие травмы, в Питерборо в пятницу вечером, но не смогли найти преступника, сказали они. Мужчина также появился с ножом в парикмахерской на юге города в пятницу вечером, и полицию вызвали туда же в субботу утром.

"Сканторп Юнайтед", английская футбольная команда пятого дивизиона, заявила, что их игрок Джонатан Гёше был одной из жертв нападения, и он остается в больнице с травмами, не угрожающими жизни.

Министр транспорта Хайди Александер заявила в понедельник, что подозреваемый не был известен службам безопасности. Она отказалась комментировать, был ли он известен службам психического здоровья.

Пятерых раненых выписали из больницы до позднего воскресенья.

Полиция исключила теракт в деле о нападении с ножом в поезде в Лондон02.11.25, 16:05 • 4216 просмотров

Что еще известно?

СМИ также обнародовали видео, когда "мужчина с ножом, ранивший 11 человек во время нападения на поезде Хантингдона, ворвался в парикмахерскую через несколько минут после того, как ранил 14-летнего мальчика".

Записи с камер видеонаблюдения, эксклюзивно полученные Daily Mail, якобы показывают мужчину, которого считают Уильямсом, заходящего в парикмахерскую Ritzy Barbers во Флеттоне, Питерборо, в пятницу вечером в 19:14 – через несколько минут после того, как полицию вызвали на место ранения 14-летнего подростка в центре города.

Работники парикмахерской затем вызвали полицию примерно через 90 минут после того, как он ушел, но полиция Кембриджшира не направила офицеров, вместо этого попросив магазин загрузить записи с камер видеонаблюдения в Интернет.

23-летний парикмахер Коди Грин рассказал газете "Дейли Мейл", что тот же мужчина вернулся в магазин в 9:25 утра в субботу, 1 ноября. Полицию вызвали снова, но к моменту их прибытия мужчина уже ушел.

Антонина Туманова

