Британець отримав 11 звинувачень у замаху на вбивство після масового ножового нападу в поїзді

Британцю, обвинуваченому у скоєнні масового ножового нападу в поїзді в суботу, у понеділок було пред'явлено звинувачення за 11 пунктами звинувачення у замаху на вбивство, зокрема за окремим інцидентом, що стався того ж дня на залізничному вокзалі у східному Лондоні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Поліція заявила, що також розслідує, чи є зв'язок між цими інцидентами та ножовим пораненням у рідному місті підозрюваного Пітерборо попередньої ночі, а також двома іншими інцидентами там.

Одинадцять людей отримали поранення внаслідок масового ножового поранення в поїзді, що прямував до Лондона, включаючи члена екіпажу поїзда, який отримав поранення під час спроби зупинити напад, і який у понеділок все ще перебував у лікарні у критичному, але стабільному стані.

32-річний Ентоні Вільямс з'явився в понеділок до магістратського суду Пітерборо і був взятий під варту до наступного судового засідання 1 грудня. Прокурори звинуватили його за 11 пунктами звинувачення у замаху на вбивство, одним пунктом звинувачення у нападі, що спричинив фактичні тілесні ушкодження, та двома пунктами звинувачення у зберіганні холодної зброї.

Додамо

Британська транспортна поліція повідомила, що десять із звинувачень у замаху на вбивство пов'язані з нападом на поїзд, тоді як одинадцяте – з інцидентом на лондонському вокзалі.

Поліція виключила тероризм і заявила, що підозрюваний діяв самостійно. Вони сказали, що розслідують, чи пов'язані інші інциденти за участю чоловіка з ножем у Пітерборо, місті на маршруті поїзда приблизно за 100 миль (160 км) на північ від Лондона.

"Британська транспортна поліція зберігає за собою першість у загальному розслідуванні, яке включатиме ці три інциденти", – йдеться у заяві поліції Кембриджширу.

Офіцери були присутні на місці поранення 14-річного підлітка, який отримав легкі травми, у Пітерборо в п'ятницю ввечері, але не змогли знайти злочинця, сказали вони. Чоловік також з'явився з ножем у перукарні на півдні міста в п'ятницю ввечері, і поліцію викликали туди ж у суботу вранці.

"Сканторп Юнайтед", англійська футбольна команда п'ятого дивізіону, заявила, що їхній гравець Джонатан Гьоше був однією з жертв нападу, і він залишається в лікарні з травмами, що не загрожують життю.

Міністр транспорту Гайді Александер заявила в понеділок, що підозрюваний не був відомий службам безпеки. Вона відмовилася коментувати, чи був він відомий службам психічного здоров'я.

П'ятьох поранених виписали з лікарні до пізньої неділі.

Що ще відомо?

ЗМІ також оприлюднили відео, коли "чоловік з ножем, який поранив 11 людей під час нападу на поїзді Гантінгдона, увірвався в перукарню через кілька хвилин після того, як поранив 14-річного хлопчика".

Записи з камер відеоспостереження, ексклюзивно отримані Daily Mail, нібито показують чоловіка, якого вважають Вільямсом, який заходить до перукарні Ritzy Barbers у Флеттоні, Пітерборо, у п'ятницю ввечері о 19:14 – через кілька хвилин після того, як поліцію викликали на місце поранення 14-річного підлітка в центрі міста.

Працівники перукарні потім викликали поліцію приблизно через 90 хвилин після того, як він пішов, але поліція Кембриджширу не надіслала офіцерів, натомість попросивши магазин завантажити записи з камер відеоспостереження в Інтернет.

23-річний перукар Коді Грін розповів газеті "Дейлі Мейл", що той самий чоловік повернувся до магазину о 9:25 ранку в суботу, 1 листопада. Поліцію викликали знову, але на час їхнього прибуття чоловік уже пішов.