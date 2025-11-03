$42.080.01
17:51
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 23689 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 20028 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 22028 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 20782 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30579 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 16484 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15024 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28930 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33514 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Британець отримав 11 звинувачень у замаху на вбивство після масового ножового нападу в поїзді

Київ • УНН

 924 перегляди

Ентоні Вільямс звинувачений за 11 пунктами замаху на вбивство після нападу в поїзді та на вокзалі Лондона. Поліція розслідує можливий зв'язок з іншими інцидентами в Пітерборо, де раніше відбулися ножові поранення.

Британець отримав 11 звинувачень у замаху на вбивство після масового ножового нападу в поїзді

Британцю, обвинуваченому у скоєнні масового ножового нападу в поїзді в суботу, у понеділок було пред'явлено звинувачення за 11 пунктами звинувачення у замаху на вбивство, зокрема за окремим інцидентом, що стався того ж дня на залізничному вокзалі у східному Лондоні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Поліція заявила, що також розслідує, чи є зв'язок між цими інцидентами та ножовим пораненням у рідному місті підозрюваного Пітерборо попередньої ночі, а також двома іншими інцидентами там.

Одинадцять людей отримали поранення внаслідок масового ножового поранення в поїзді, що прямував до Лондона, включаючи члена екіпажу поїзда, який отримав поранення під час спроби зупинити напад, і який у понеділок все ще перебував у лікарні у критичному, але стабільному стані.

32-річний Ентоні Вільямс з'явився в понеділок до магістратського суду Пітерборо і був взятий під варту до наступного судового засідання 1 грудня. Прокурори звинуватили його за 11 пунктами звинувачення у замаху на вбивство, одним пунктом звинувачення у нападі, що спричинив фактичні тілесні ушкодження, та двома пунктами звинувачення у зберіганні холодної зброї.

Масовий напад з ножем у лондонському поїзді: 10 людей поранено02.11.25, 08:20 • 11683 перегляди

Додамо

Британська транспортна поліція повідомила, що десять із звинувачень у замаху на вбивство пов'язані з нападом на поїзд, тоді як одинадцяте – з інцидентом на лондонському вокзалі.

Поліція виключила тероризм і заявила, що підозрюваний діяв самостійно. Вони сказали, що розслідують, чи пов'язані інші інциденти за участю чоловіка з ножем у Пітерборо, місті на маршруті поїзда приблизно за 100 миль (160 км) на північ від Лондона.

"Британська транспортна поліція зберігає за собою першість у загальному розслідуванні, яке включатиме ці три інциденти", – йдеться у заяві поліції Кембриджширу.

Офіцери були присутні на місці поранення 14-річного підлітка, який отримав легкі травми, у Пітерборо в п'ятницю ввечері, але не змогли знайти злочинця, сказали вони. Чоловік також з'явився з ножем у перукарні на півдні міста в п'ятницю ввечері, і поліцію викликали туди ж у суботу вранці.

"Сканторп Юнайтед", англійська футбольна команда п'ятого дивізіону, заявила, що їхній гравець Джонатан Гьоше був однією з жертв нападу, і він залишається в лікарні з травмами, що не загрожують життю.

Міністр транспорту Гайді Александер заявила в понеділок, що підозрюваний не був відомий службам безпеки. Вона відмовилася коментувати, чи був він відомий службам психічного здоров'я.

П'ятьох поранених виписали з лікарні до пізньої неділі.

Поліція виключила теракт у справі нападу з ножем у поїзді до Лондона02.11.25, 16:05 • 4220 переглядiв

Що ще відомо?

ЗМІ також оприлюднили відео, коли "чоловік з ножем, який поранив 11 людей під час нападу на поїзді Гантінгдона, увірвався в перукарню через кілька хвилин після того, як поранив 14-річного хлопчика".

Записи з камер відеоспостереження, ексклюзивно отримані Daily Mail, нібито показують чоловіка, якого вважають Вільямсом, який заходить до перукарні Ritzy Barbers у Флеттоні, Пітерборо, у п'ятницю ввечері о 19:14 – через кілька хвилин після того, як поліцію викликали на місце поранення 14-річного підлітка в центрі міста.

Працівники перукарні потім викликали поліцію приблизно через 90 хвилин після того, як він пішов, але поліція Кембриджширу не надіслала офіцерів, натомість попросивши магазин завантажити записи з камер відеоспостереження в Інтернет.

23-річний перукар Коді Грін розповів газеті "Дейлі Мейл", що той самий чоловік повернувся до магазину о 9:25 ранку в суботу, 1 листопада. Поліцію викликали знову, але на час їхнього прибуття чоловік уже пішов.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Reuters
Лондон