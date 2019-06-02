Британец Джошуа потерпел поражение и потерял чемпионские пояса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Британский боксер Энтони Джошуа потерпел сенсационное поражение от Энди Руис-младшего и потерял пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, сообщает УНН.
В третьем раунде записной фаворит противостояния левым хуком отправил в нокдаун Руиса, но мексиканец впоследствии ушел в размен ударами с соперником, и уже Джошуа оказался на настиле.
В седьмом раунде удары мексиканца не позволили устоять на ногах Джошуа. После очередного падения рефери остановил бой, несмотря на то, что британец стоял на ногах. Как следствие, победа техническим нокаутом за Руисом.
Итак, Джошуа проиграл первый бой в карьере при 22 победах (21 КО).
Примечательно, что Руис стал первым мексиканским чемпионом мира в супер тяжелой весовой категории.
Добавим также, что в контракте на бой был прописан матч-реванш между боксерами в случае поражения британца.