Британець Джошуа зазнав поразки і втратив чемпіонські пояси
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Британський боксер Ентоні Джошуа зазнав сенсаційної поразку від Енді Руїс-молодшого та втратив пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, повідомляє УНН.
У третьому раунді записний фаворит протистояння лівим хуком відправив в нокдаун Руїса, але мексиканець згодом пішов у розмін ударами з суперником, і вже Джошуа опинився на настилі.
У сьомому раунді удари мексиканця не дали змоги встояти на ногах Джошуа. Після чергового падіння, рефері зупинив бій попри те, що британець стояв на ногах. Як наслідок, перемога технічним нокаутом за Руїсом.
Отже, Джошуа програв перший бій в кар'єрі при 22 перемогах (21 КО).
Примітно, що Руїс став першим мексиканським чемпіоном світу у супер важкій ваговій категорії.
Додамо також, що у контракті на бій був прописаний матч-реванш між боксерами у випадку поразки британця.