Бригада теробороны в гумпомощи обнаружила маячки-трекеры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Тероборона в гуманитарной помощи обнаружила маячки-трекеры, отслеживающие движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Детали
"Сегодня в одной из бригад ТрО при получении гуманитарной помощи найдено несколько маячков-трекеров, которые дают наводку", — говорится в сообщении.
В Командовании Медицинских сил ВСУ призвали людей внимательно осматривать любую гуманитарную помощь, а такие маячки разбивать молотком и сжигать.
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