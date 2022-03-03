Бригада теробороны в гумпомощи обнаружила маячки-трекеры

Детали

"Сегодня в одной из бригад ТрО при получении гуманитарной помощи найдено несколько маячков-трекеров, которые дают наводку", — говорится в сообщении.

В Командовании Медицинских сил ВСУ призвали людей внимательно осматривать любую гуманитарную помощь, а такие маячки разбивать молотком и сжигать.

Напомним

В Киевском метро поймали диверсантов, которые спрятали боеприпасы в детской игрушке.