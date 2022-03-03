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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Бригада тероборони у гумдопомозі виявила маячки-трекери

Бригада тероборони у гумдопомозі виявила маячки-трекери

Київ • УНН

 • 146556 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Тероборона у гуманітарній допомозі виявила маячки-трекери, які відстежують рух. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил Збройних сил України.

Деталі

"Сьогодні в одній з бригад ТрО при отриманні гуманітарної допомоги знайдено декілька маячків-трекерів, які дають наводку", — ідеться у повідомленні.

У Командуванні Медичних сил ЗСУ закликали людей уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу, а такі маячки розбивати молотком та спалювати.

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