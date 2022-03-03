Бригада тероборони у гумдопомозі виявила маячки-трекери
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Тероборона у гуманітарній допомозі виявила маячки-трекери, які відстежують рух. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил Збройних сил України.
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"Сьогодні в одній з бригад ТрО при отриманні гуманітарної допомоги знайдено декілька маячків-трекерів, які дають наводку", — ідеться у повідомленні.
У Командуванні Медичних сил ЗСУ закликали людей уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу, а такі маячки розбивати молотком та спалювати.
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