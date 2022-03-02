Сховали боєприпаси в іграшці: у Київському метро спіймали диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На одну із станцій Київського метрополітену диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття, один із них сховав у дитячій іграшці боєприпаси. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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Наразі станції метро працюють як укриття для людей, тому поліцейські цілодобово та ретельно проводять там перевірки.
На одній із столичних станцій метро оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України виявили чоловіків, які підозріло поводилися. Під час ретельного огляду речей поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій було сховано боєприпаси. Його товариш,громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.
Окрім того, на тій самій станції правоохоронці виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних сил України через месенджери.
Також на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини.
У метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів. Затриманих передали працівникам СБУ.
"У разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію", — зазначили у пресслужбі поліції.
Нагадаємо
У Київському метрополітені в укритті перебуває до 15 тисяч людей.