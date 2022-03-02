Спрятали боеприпасы в игрушке: в Киевском метро поймали диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. На одну из станций Киевского метрополитена диверсанты пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытие, один из них спрятал в детской игрушке боеприпасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
Сейчас станции метро работают как укрытие для людей, поэтому полицейские круглосуточно и тщательно проводят там проверки.
На одной из столичных станций метро оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины обнаружили мужчин, которые подозрительно себя вели. Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ, гражданин Беларуси, тоже имел при себе боевые патроны.
Кроме того, на той же станции правоохранители обнаружили вражеского диверсанта, который передавал врагу позиции подразделений Вооруженных сил Украины через мессенджеры.
Также на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины боеприпасы, снаряжении четыре магазина, затвор с бойком до автомата Калаша АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества.
В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов. Задержанных передали работникам СБУ.
"В случае обнаружения подозрительных лиц сохранять меры личной безопасности и немедленно сообщать в полицию", — отметили в пресс-службе полиции.
Напомним
В Киевском метрополитене в укрытии находится до 15 тысяч человек.