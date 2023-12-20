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Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 15:29  •  10693 просмотра

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Городской совет Днепра лишил советского деятеля Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Днепра" в рамках декоммунизации города. Брежнев получил это звание в 1979 году.

Днепровский городской совет лишил советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин города Днепра", сообщил мэр Днепра Борис Филатов, пишет УНН.

Детали

"Леонид Брежнев лишен звания "Почетного гражданина Днепра". Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил", - написал Филатов.

Дополнение

Леонид Брежнев родился в 1906 году в селе Каменское Днепропетровской области. Звание "Почетного гражданина Днепра" получил в августе 1979 года.

Напомним,

Киевский городской совет лишил советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева и еще пятерых человек звания "Почетный гражданин города Киева".

Павел Башинский

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