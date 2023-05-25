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Брежнєва позбавили звання почесного громадянина Києва

Брежнєва позбавили звання почесного громадянина Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Київська міська рада позбавила радянського державного і партійного діяча Леоніда Брежнєва та ще п’ятьох осіб звання «Почесний громадянин міста Києва», повідомили у КМДА, пише УНН.

Цитата

"Київська міська рада позбавила сьогодні звання «Почесний громадянин міста Києва» радянського державного і партійного діяча Леоніда Брежнєва, а також ще п’ятьох осіб, що були обрані і працювали на керівних посадах комуністичної партії колишнього СРСР або пов’язані з органами КДБ", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За відповідно рішення проголосували 82 депутати.

У КМДА назвали це рішення "ще одним кроком до ліквідації спадщини колишнього комуністичного режиму".

"Загальновідомо, що з діяльністю генерального секретаря ЦК КПРС, голови президії Верховної Ради СРСР Леоніда Брежнєва пов’язані придушення протестів у країнах «соціалістичного табору», війна в Афганістані у 1979-1989 роках, ескалація озброєнь, а також підтримка «революційних» режимів у країнах «третього світу». Під час перебування Брежнєва при владі посилився тотальний контроль за суспільством органами КДБ", - зазначили у КМДА.

Окрім Леоніда Брежнєва, звань почесних громадян Києва позбавили Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Тіня Чионга.

Доповнення

Рішення Київради ухвалено відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Разом із тим враховано й думку громадськості, яка зверталась із відповідним клопотанням.

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