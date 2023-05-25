Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева

Цитата

"Киевский городской совет лишил сегодня звания «Почетный гражданин города Киева» советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева, а также еще пять человек, которые были избраны и работали на руководящих должностях коммунистической партии бывшего СССР или связаны с органами КГБ", - говорится в сообщении.

Детали

За соответствующее решение проголосовали 82 депутата.

В КГГА назвали это решение "еще одним шагом к ликвидации наследия бывшего коммунистического режима".

"Общеизвестно, что с деятельностью генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева связаны подавление протестов в странах «социалистического лагеря», война в Афганистане в 1979-1989 годах, эскалация вооружений, а также поддержка «революционных» режимов в странах «третьего мира». Во время пребывания Брежнева у власти усилился тотальный контроль за обществом органами КГБ", - отметили в КГГА.

Кроме Леонида Брежнева, званий почетных граждан Киева лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Тиня Чионга.

Дополнение

Решение Киевсовета принято в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Вместе с тем учтено и мнение общественности, которая обращалась с соответствующим ходатайством.