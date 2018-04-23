Brent торгуется выше 74 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром выросли в цене до 74,07 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
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По данным издания по состоянию на 8:17, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,01%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,35 доллара за баррель, потеряв 0,07%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.