Brent торгується вище 74 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку зросли в ціні до 74,07 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
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За даними видання станом на 8:17, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,01%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 68,35 долара за барель, втративши 0,07%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.