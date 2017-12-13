Brent торгуется на уровне 64 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром выросли в цене до 64,00 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,04%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,57 доллара за баррель, прибавив 0,75%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 65,64 долл. за баррель.