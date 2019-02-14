Brent подорожала до 64,14 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в четверг утром выросли в цене до 64,14 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:11, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,83%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,29 доллара за баррель, прибавив 0,72%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.