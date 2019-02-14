Brent подорожчала до 64,14 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку зросли в ціні до 64,14 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:11, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,83%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,29 долара за барель, додавши 0,72%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.